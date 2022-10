Schlaganfälle treffen zunehmend auch Jüngere

Klaus Gröschel ist Leiter der überregionalen Stroke Unit der Universitätsmedizin Mainz. In dieser werden pro Jahr zirka 1200 Schlaganfallpatienten behandelt. Deutschlandweit gibt es pro Jahr etwa 270.000 Schlaganfälle.Auf der Seite der Deutschen Schlaganfall Hilfe kann man in einem Test das persönliche Risiko für einen Schlaganfall testen. Der Test dauert zirka 10 bis 15 Minuten.„Lächeln, sprechen, Arme hoch“– unter diesem Motto hat der Cartoonist Ralf Ruthe im Auftrag des Evangelischen Klinikums Bethel ein Video zum Thema Früherkennung von Schlaganfällen online veröffentlicht. Das Besondere: Er richtet sich mit seinem Video gezielt an Kinder und Jugendliche. Denn auch diese können bereits einen Schlaganfall bekommen. Normalerweise ist Ruthe sonst für witzige Comics und Videos bekannt, die er regelmäßig im Internet veröffentlicht. In seinem Schlaganfall-Clip zeigt er zu Hip-Hop-Beats, welche drei Anzeichen zur Früherkennung eines Schlaganfalls auch Kinder und Jugendliche ernst nehmen sollten – und Erwachsene sowieso. Und: In welchen Situationen man diese Anzeichen testen sollte: Etwa dann, wenn man beim Schuhebinden auf einmal vergisst, wie es geht – oder wenn Dinge plötzlich aus der Hand fallen.Die drei Tests zur Früherkennung: 1: Lächeln (Sind die Mundwinkel schief?) – 2. Sprechen (Ist die Sprache nuschelig?) 3. Arme hochheben (Macht das Schwierigkeiten?)Inzwischen wurde das Video 687.000 mal abgerufen. Wie wichtig solche Aufklärungsarbeit ist, zeigt ein Kommentar, der unter dem Video auf YouTube steht: „Dieser Cartoon hat mir das Leben gerettet. Danke Ralf“ schreibt ein junger Mann.Die häufigste Art des Schlaganfalls ist der ischämische Schlaganfall (Gefäß verstopft). Auf diese bezieht sich auch das Interview mit Prof. Gröschel. Daneben gibt es noch den hämorrhagischen Schlaganfall (Blutung im Kopf), dieser macht etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle aus.Stroke Units sind Spezialeinheiten für Schlaganfall-Patienten. Der Begriff stammt von den englischen Begriffen „stroke“ (Schlag) und „unit“ (Einheit). Das Konzept der „Schlaganfall-Einheiten“stammt ursprünglich aus den USA.