Schlager-Star Roger Whittaker ist tot

Frankreich. Roger Whittaker ist tot. Wie mehrere Medien berichten, ist der Schlager-Star bereits vor mehreren Tagen gestorben. Er war zuvor in ärztlicher Behandlung. Whittaker hatte weltweit große Erfolge, doch in den Siebzigern wurde er besonders in Deutschland populär. Er trat regelmäßig in der „ZDF-Hitparade“ und anderen Fernsehsendungen auf, seine Konzert-Tourneen waren regelmäßig ausverkauft. Sein größter Erfolg war „Albany“ aus dem Jahr 1981.