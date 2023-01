Schluck-Streit im Dschungelcamp - Claudia Effenberg ist raus

Obwohl am Ende fünf von sieben möglichen Sternen - wie die Punkte im Dschungelcamp heißen - eingefahren wurden, war die Stimmung nach dem Menü eher mies. Cordalis hatte das Gefühl, dass seine beiden Kollegen etwas zu explizit auf seiner Leistung herumritten. Daher hielt er ihnen vor, dass man in einem Team gemeinsam gewinne - aber eben auch gemeinsam verliere. „Wenn ihr so anfangt“, sagte er, „dann kann ich auch 1000 Sachen sagen.“