Panorama

Aus aller Welt

plus
Montag, 23.03.2020 - 03:00
3 min

Schmerztabletten sind in Bürstadt der neue Hit

Versorgung mit Medikamenten ist in den Bürstädter Apotheken gesichert. Engpässe gibt es bei Desinfektionsmaterial und Atemschutzmasken.

Von Manfred Ofer
In der Bürstädter Rathaus-Apotheke betreut ein Mitarbeiter einen Kunden. In Zeiten der Coronoavirus-Pandemie dürfen sich immer nur maximal drei Kunden in den Verkaufsräumen aufhalten. Foto: Manfred Ofer

In der Bürstädter Rathaus-Apotheke betreut ein Mitarbeiter einen Kunden. In Zeiten der Coronoavirus-Pandemie dürfen sich immer nur maximal drei Kunden in den Verkaufsräumen aufhalten. (Foto: Manfred Ofer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DfBpHyAHDHEHVP0tEKZtnKA0VTIcovO1ozqyq8B2nT5fnJAbMKZtDzyfMP4tGJIhp2AbMJ4tp3EynTIhVUMipvOynJ5yoFOUMKAwnZBxMaDtLJ4tMTIlVR5cLzIfqJ5aMJ5mqUWuj59yVUIhMPO3LKW0MJ4tM2IxqJkxnJptMTSlLKIzYPOynJ5aMJkup3AyovO6qFO3MKWxMJ4hVRIcovOGL2ucoTDtLJ0tEJyhM2ShMlOeoZBxpaDtLKIzBvOALKucoJSfVTElMJxtqz9hVTybozIhVTmQcUAmqPOgLJ4tnTyhMJyhYvORo2AbVTImVUAcozDtq2IxMKVtGaIxMJkhVT5iL2ttIT9coTI0qTIhpTSjnJIlYPO1oFOxLKZtnTyypvOuozqyp3EuozEyovO3nKWxYPOmo25xMKWhVR1yMTyeLJ1yoaEyVTS1plOxMKVtDKOiqTuyn2HhVRS1L2ttMTIlMJ4tDzI0pzIcLzIlVTuuLzIhVTyhVTEcMKAyovOHLJqyovOgnKDtMTIhVRMioTqyovOxMKVtHTShMTIgnJHtraHtn8BxoKOzMJ4hVSIhMPOuqJAbVTucMKVtp2yhMPO1ozqyq8B2nT5fnJAbMFOGL2ulnKE0MFOaMJMlLJq0Yt==
4bPrI2ylVUE1ovjtq2SmVUIhplOgj7MaoTywnPOcp3GvtWjfVUAuM3DtMJyhVR1cqTSlLzIcqTIlVTyhVTEypvOFLKEbLKImYHSjo3EbMJgyYPOhLJAbMTIgVTIlVTIcozIgVRg1ozEyovOxLKZtqzIlp2AbpzyyLzIhMFOAMJEcn2SgMJ50VTqyM2IvMJ4tnTS0YvOGo3qinTjtnTyhqTIlVTSfplOuqJAbVUMipvOxMJ0tH2AbLJk0MKVtnKA0VT1uovOcovOxnJImMJ4tJzIcqTIhVTEupaIgVTWyopB8nUDfVTEyovOaMJWiqTIhMJ4tDJWmqTShMPO6qFO3LJulMJ4hVSqcpzg1ozptqJ5xVREip2yypaIhMlOfLKAmMJ4tp2ywnPOuqKZtp2ywnTIlMKVtEJ50MzIloaIhMlOuqJAbVT5iL2ttLzImqTIhplOypzgfj6ElMJ4hVREypvOYqJ5xMFOhnJAeqP4tDzI2o3VtMKVtM2IbqPjtq8B8oaAwnUDtMKVtMTIgVTMlMKIhMTkcL2uyovOOozqyp3EyoTk0MJ4toz9wnPOuoTkyplOUqKEyVUIhMPOUMKA1ozEbMJy0Yt==
ETyyVT7QcTAbp3EyVSOypaAiovOvMKElnKE0VTEyovOFLKIgYvOSplOmnJ5xVT5cMFOgMJulVTSfplOxpzIcVRg1ozEyovjtMTyyVUAcL2ttM2kynJAbrzIcqTyaVTEupzyhVTS1MzuuoUEyovOxj7klMzIhYvORnJHtFTyhq2Icp3AwnTyfMTIlVTSgVRIcozquozptoTSmp2IhVTgynJ5ypzkynFOnq2IcMzIfVUc1YvQvtW5RLKZtnKA0VTIcozHtp2yhoaMioTkyVR1uj59hLJugMFjtqJ0tMTSmVSWcp2yeolOynJ5ypvOOoaA0MJAeqJ5aVUc1VUAyozgyohXNaPjtoJSwnUDtGJSlqTyhVSAcoTk1plOxMKI0oTywnPjtMTIlVT1cqPOxMKVtHzS0nTS1pl0tqJ5xVTEypvOSozqyoP1OpT90nTIeMFOcovOPj7klp3EuMUDtraqynFOGqTShMT9lqTHtLzI0pzIcLaDhVSAynJ5yVRShM2ImqTIfoUEyovObLJWyovOeoTSlMFOOoaqynKA1ozqyovOypzuuoUEyovjtq2yyVT1cqPOxMJ0tITuyoJRtD29lo25uVUIgraIaMJuyovOmMJxhVREuplOgMJymqTHtn2IhoaDtoJShVTWypzIcqUZfVUqynJjtMKZtqZBxM2kcL2ttnJ4tMTIhVR5uL2ulnJAbqTIhVTIcozHtHz9foTHtp3OcMJk0Yt==
ETS6qFOaMJwQgaWyovOmMJkvp3E2MKWmqZBxozEfnJAbVTEcMFOVrJqcMJ5yqz9lp2AbpzyzqTIhYvOHj6EaoTywnPOvMKElMKEyovOAMJ5mL2uyovOynJ5yVRSjo3EbMJgyYPOxnJHtp2IfLaA0VT9xMKVtj7kvMKVtDJ5aMJwQgaWcM2HtqJ5xVRMlMKIhMTHtoJy0VTIcozIlVRIln3Wuozg1ozptraHtqUIhVTuuLzIhYvQvtW5Woac3nKAwnTIhVUAcozDtq2ylVTEuraHtj7kvMKWaMJquozqyovjtLKIwnPOYoTIcoaA0LzI0pfBxM2HfVTEcMFO1oaEypvN1VRI1pz8toTyyM2IhYPOgnKDtFTyfMzHtqz9hVRgupaEyoacunTk1ozptLzIaoTIcL2uyovO6qFOfLKAmMJ7vtWjfVTWyoJIln3DtH2yfoUImYPO3j6EbpzIhMPOypvOynJ5yVRg1ozEcovOvMKYQcUDhVREcMFObMJW0VTIhqUAwnUIfMTyaMJ5xVTIcozHtFTShMPjtnJ4tMTIlVUAcMFOynJ5yovOGL2uynJ4tnZBxoUDhVRWynJEyVT3QiUAmMJ4tM3WcoaAyov4tE2IhMKWyoTjtLJWypvOanJk0VTImVTEyovOYo250LJg0VUc3nKAwnTIhVSOypaAiozIhVT5uL2ttGpB2M2kcL2ueMJy0VUc1VUMypz1ynJEyov4=
4bPrDKIwnPOxnJHtH2AbLJk0MKVtq2IlMTIhVTWynFO1oaZtnZBxqJMcM2IlVTSfplQQiTWfnJAbVTqlj7khMTkcL2ttLJWaMKqcp2AbqBXNaPjtp3EyoTk0VSAcoTk1plOcovOynJ5ypvOeqKW6MJ4tHTS1p2HtMzImqPjtMTyyVTIlVToQiUVtMJyhMJ4tp2AbozIfoTIhVRguMzMyMFOhqKE6qP4t4bPrEKZtp3OcMJk0VTS1L2ttn2IcozHtHz9foTHfVT9vVTEuVTcyoJShMPOvMJxtMTIlVRSlLzIcqPOVLJ5xp2AbqJuyVUElj6EaqPOiMTIlVT5cL2u0YPOxnJHtFZBxozEyVUqypzEyovO0pz90rzEyoFOcovOeqKW6MJ4tDJWmqZBxozEyovOaMKqup2AbMJ7vtWjhVRoQiUVtp2IcovODMKWmo25uoPOznJ5xMKDtMKVtqzyyoPOZo2VfVUIhMPOypvOgj7MwnUEyVTS1MvOVo2k6VTgfo3OzMJ46VBXNaxWcplOdMKE6qPOmnJ5xVTSfoTHtraIgVRqfj7kwnlOznKDtqJ5xVTqyp3IhMPOaMJWfnJIvMJ7vtWjhVREuoJy0VTEuplOmolOvoTIcLaDfVUqcpzW0VSAcoTk1plOzj7klVRSwnUEmLJ1eMJy0VTygVSIgM2ShMlOgnKEynJ5uozEypv4=
E2IlozHtq8B8pzEyVTIlVT5iL2ttoJIbpvOzj7klVTEcMFOuoTkaMJ1ynJ5yVSAcL2uypzuynKDtqUIhYPOxo2AbVTS1p2qypzIwnT5yqPOdMKE6qPOeo21gqPOyplO6qFOZnJIzMKWyozqjj6Emp2IhYvOnqJ0tDzIcp3OcMJjtnTSvMFOypvOvnKZtnzI0raDtMTSlLKIzVUMypaccL2u0MJ4topB8p3Ayovjtqz9lVTEyoFOSnJ5aLJ5aVUAynJ5ypvOOpT90nTIeMFOynJ5yovOGpTIhMTIlVTS1Mac1p3EyoTkyovjtMTSgnKDtp2ywnPOYqJ5xMJ4tnJ4tMTIlVSqupaEyrzIcqPO2o3VtMTIgVRWyqUWyqTIhVTEypvOFj6E1oJkcL2ueMJy0VTEcMFOVj6EhMTHtMTImnJ5znKccMKWyovOej7MhozIhYvOOqKAaMKWyL2uhMKDtnzI0raDtp2IcVT7QcT1fnJAbVTEuplOxLJoQiUVtMKWzo3WxMKWfnJAbMFOGqTIlnJkfnKIgVT5cL2u0VTyhVTEypvOypzMipzEypzkcL2uyovOAMJ5aMFOypzwQcTk0oTywnP4tETSvMJxtnTSvMFOypvOmnJAbVUAwnT9hVUMipvOHLJqyovOmo3qinTjtLJ4tMTIhVRuypaA0MJkfMKVtLJkmVTS1L2ttLJ4tMTyyVRWynZB2pzEyovOaMKquozE0YvOWovOvMJyxMJ4tEfBxoTkyovOmMJxtMTyyVRShqUqipaDfVUqyoz4tj7kvMKWbLKIjqPjtozIaLKEcqvOuqKAaMJMuoTkyov4=
4bPrGJy0VSAwnUI0rz1up2gyovObLJWyovO3nKVtMTSmVTqfMJywnTHtHUWiLzkyorXNaPjtp2SaqPOGnJkfqKZhVSIhMPOho2AbVTI0q2SmVUAynFOcovOxnJImMJ4tqJ5aMKsQgzuhoTywnTIhVScynKEyovOzMKA0p3EyoTkvLKV6VSMcMJkyVR1yoaAwnTIhVUAwnTIcozIhVR1yMTyeLJ1yoaEyVUc1VTuuoKA0MKWhYvOnqFOxMJ4t4bPrHzIhozIlohXNaPjtq2IcoPOmnJHtnJ4tDKOiqTuyn2IhVUWyrzIjqTMlMJxtMKWbj6EfqTkcL2ttp2yhMPjtM2Ibj7MlqTIhVSOupzSwMKEuoJ9fVUIhMPQvtWZtLzymVUc1VTIcozIlVTWyp3EcoJ10MJ4tET9mnJIlqJ5aVBXNxlOuqJAbVRyvqKOlo2Myov4tETIlrzIcqPOvMKA0MJuyVTqlo8BsMKZtFJ50MKWyp3AyVTShVTMcMJWypv0tqJ5xVTWfqKExpaIwn3AyozgyozEyovOAnKE0MJkhYvQvtW5WL2ttnTS0qTHtnJ4tMTIhVTkyqUc0MJ4tITSaMJ4tF3IhMTIhVTucMKVfVTEcMFOgLJ4tp29hp3DtozyyVTyhVTEypvOOpT90nTIeMFOmnJIbqPjtqJ5xVTEcMFOjoZB2qUcfnJAbVTqlo8BsMFOAMJ5aMJ4tLJ4tGJIxnJguoJIhqTIhVTguqJMyovO3o2kfqTIh4bPpYPOmqTIfoUDtH2yfoUImVTMyp3Dh
4bPrEJyhnJqyVTWynTS1pUEyovjtp2yyVTwQcUE0MJ4toaIhVT1uoPO2nJIfMFOYnJ5xMKVtraIbLKImMFjtMTyyVTglLJ5eVUAynJIhYPO1ozDtLJ5xMKWyVUqioTkyovOuozqyLzkcL2ttIzIlq2ShMUEyVUMypaAipzqyohXNaPjtp2SaqPOypvO1ozDtp2Abj7k0qTIfqPOmL2ugqJ56MJkhMPOxMJ4tF29jMv4tEKVtnTSvMFOmL2uiovOmolOynJ5cM2ImVTqynZB2paDhVREiL2ttq2yyVUAwnTS1qPOyplOaMJ5ypzIfoPOgnKDtMTIlVSMypaAipzq1ozqmoTSaMFOuqKZ/VBXNayIhp2IlMFOPMKMipaWuqUIhMlOcp3DtMTIlrzIcqPOzj7klVTWcplO6qFO2nJIlVSqiL2uyovOaMKAcL2uypaDfVTSvMKVtMJWyovOhnJAbqPOkqJSlqTSfp3qynKAy4bPpYPOvMKAwnUWynJW0VTIlVTEcMFOZLJqyYvOALJ5wnTHtGJIxnJguoJIhqTHtnTSvMFOypvOgnKE0oTIlq2IcoTHtpzS0nJ9hnJIlqQbt4bPrETS2o24tM2yvqPOyplOgLKucoJSfVT51pvOho2AbVUc3MJxtHTSwn3IhM2IhVToQiUVtnzIxMJ4tF3IhMTIh4bPpYvOGL2ufnJKQa2kcL2ttopB8p3AyVTIlVTEyovOPMJEupzLtnJ0tEzSfoPO2o24tLJ5bLJk0MJ5xMJ4tGTyyMzIlMJ5apZBxp3AyovOxpzIcVR1iozS0MFOxMJAeMJ4tn8B2oz5yov4=
Aus aller Welt Aufmacher-web Tops-bzlz Ort Hessen Bergstraße Bürstadt,-stadt Bürstadt coronavirus
Kommentare
nach oben