Schnee und Überschwemmungen im sonnenverwöhnten Kalifornien

Mehr als 120.000 Kunden in Kalifornien waren am Samstagmittag (Ortszeit) ohne Strom, wie die Seite „poweroutage.us“ zählte. Zwar schneit es selbst in den wärmeren Teilen Südkaliforniens gelegentlich - doch ein Schneesturm in diesem Ausmaß ist durchaus ungewöhnlich.