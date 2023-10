Schöneberger und Jauch gehen zum Duzen über

Hamburg (dpa) - . Vom „Sie“ zum „Du“: Barbara Schöneberger und Günther Jauch haben in der 1000. „NDR Talk Show“ auf Brüderschaft getrunken. „Ich werde am häufigsten gefragt, wenn ich auf meinen Job angesprochen werde, siezt Du den Herrn Jauch wirklich?“, holte Schöneberger (49) am Freitagabend aus. „Ich kam nie auf die Idee, Sie zu duzen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass es in Ihrem Umfeld wirklich sehr wenig Leute gibt, die Sie duzen...“ Jauch (67) reagierte kurz abwartend und sagte dann: „Spür ich da ein Restbedürfnis bei Ihnen?“ Das Gespräch mündete in Jauchs Satz „Barbara, ja, ich will.“