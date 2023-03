Schon 21 Tote nach Grubenunglück in Kolumbien

Sutatausa (dpa) - . Die Zahl der Toten nach einer Explosion in einer Kohlemine in Zentralkolumbien ist auf 21 gestiegen. „Trotz aller Anstrengungen der Rettungskräfte verloren bei diesem tragischen Unfall in Sutatausa leider 21 Menschen ihr Leben“, schrieb der kolumbianische Präsident Gustavo Petro auf Twitter am Donnerstag.