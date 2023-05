Schrecklicher Zufall: Zwei 15-Jährige sterben in Gewässern

Eichstätt/Lenggries (dpa) - . In der Altmühl in Eichstätt sowie in der Walchenklamm bei Lenggries in Bayern sind am Wochenende zwei Jugendliche gestorben. Beide hatten sich mit Freunden getroffen und sind nach Zeugenangaben plötzlich verschwunden, wie die Polizei in Ingolstadt beziehungsweise in Rosenheim heute mitteilte.