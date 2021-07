Schriftsteller Clemens J. Setz erhält Georg-Büchner-Preis

Der Schriftsteller Clemens J. Setz. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Clemens J. Setz erhält in diesem Jahr den den Georg-Büchner-Preis. Das teilt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mit. Der Büchnerpreis ist mit 50.000 Euro verbunden, er gilt als angesehenster deutscher LIiteraturpreis. Die Jury würdigt Setz als „Sprachkünstler, der mit seinen Romanen und Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkundet. Seine bisweilen verstörende Drastik sticht ins Herz unserer Gegenwart, weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folgt.“ Setz wurde am 15. November 1982 in Graz geboren. Von 2001 bis 2009 studierte er Mathematik und Germanistik an der Universität Graz. Heute lebt er in Wien. Clemens J. Setz schreibt Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke. Darüber hinaus veröffentlicht er über Twitter und übersetzt aus dem Englischen. Er wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt er den Literaturpreis der Stadt Bremen 2010, Preis der Leipziger Buchmesse 2011, Literaturpreis des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft 2013, Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2015, Berliner Literaturpreis 2019, Kleist-Preis 2020.

2007 erschien sein Debütroman „Söhne und Planeten“, bereits 2009 sein zweiter Roman „Die Frequenzen“ und wiederum zwei Jahre später, 2011, der Erzählband „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“, wofür er den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Zuletzt sind von ihm der Prosaband „Bot. Gespräch ohne Autor“ (2018), die Erzählungen „Der Trost runder Dinge“ (2019) sowie der Band „Die Bienen und das Unsichtbare“ (2020) erschienen.