Schrittweise Rückkehr zur Normalität in Bürstadt

DAS UNTERNEHMEN

Von Bürstadt aus werden IKEA-Märkte in ganz Europa beliefert. Dazu zählen alle deutschen Häuser und insbesondere die Märkte in den Benelux-Ländern, in Frankreich und der Schweiz.



Die Bürstadt Furniture GmbH ist mit über 400 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Riedstadt. Die Firma hat über 50 Jahre Erfahrung in der Möbelherstellung. (frg)