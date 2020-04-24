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Freitag, 24.04.2020 - 02:30
3 min

Schrittweise Rückkehr zur Normalität in Bürstadt

Bürstadt Furniture fährt Ende April nach Corona-bedingter Kurzarbeit den Betrieb wieder auf drei Schichten hoch.

Von Frank Gumbel
Bürstadt Furniture ist mit 400 Beschäftigten der größte Arbeitgeber der Kommune. Foto: Thorsten Gutschalk

Bürstadt Furniture ist mit 400 Beschäftigten der größte Arbeitgeber der Kommune. (Foto: Thorsten Gutschalk)

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DAS UNTERNEHMEN
Von Bürstadt aus werden IKEA-Märkte in ganz Europa beliefert. Dazu zählen alle deutschen Häuser und insbesondere die Märkte in den Benelux-Ländern, in Frankreich und der Schweiz.

Die Bürstadt Furniture GmbH ist mit über 400 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Riedstadt. Die Firma hat über 50 Jahre Erfahrung in der Möbelherstellung. (frg)
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