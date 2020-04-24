Freitag, 24.04.2020 - 02:30
3 min
Schrittweise Rückkehr zur Normalität in Bürstadt
Von Frank Gumbel
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DAS UNTERNEHMEN
Von Bürstadt aus werden IKEA-Märkte in ganz Europa beliefert. Dazu zählen alle deutschen Häuser und insbesondere die Märkte in den Benelux-Ländern, in Frankreich und der Schweiz.
Die Bürstadt Furniture GmbH ist mit über 400 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Riedstadt. Die Firma hat über 50 Jahre Erfahrung in der Möbelherstellung. (frg)
Die Bürstadt Furniture GmbH ist mit über 400 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Riedstadt. Die Firma hat über 50 Jahre Erfahrung in der Möbelherstellung. (frg)
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