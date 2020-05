Schulen, Kitas, Kneipen - diese Entscheidungen stehen an

Spricht an diesem Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über Lockerungen der Corona-Regeln: Bundeskanzlerin Angela Merkel. (Foto: dpa)

BERLIN / WIESBADEN / MAINZ - Diese Woche wollte der Bund mit den Ländern neue Lockerungen der Corona-Krise besprechen. Doch mehrere Länder wollten so lange nicht warten. Was bedeutet das für die Beratungen am Mittwoch? Hier gibt es einen Überblick über die Themen der Beratungen.

Für die richtig großen Lockerungen in der Corona-Krise sei es noch zu früh, hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der vergangenen Woche gesagt - und auf diesen Mittwoch verwiesen. Das sollte der Termin für möglicherweise deutliche Öffnungs-Schritte werden. Doch zahlreiche Bundesländer haben diese in den vergangenen Tagen schon vorweg genommen: Zu Pfingsten sollen Kurzurlaube an die See möglich sein, mancherorts darf man schon bis zu vier Freunde treffen und bald sollen wieder mehr Kinder in die Kitas. Was haben Bund und Länder dann überhaupt noch zu besprechen?

Aus mehreren Bundesländern gab es am Dienstag bereits scharfe Kritik am Vorpreschen der Kollegen. "Zusammenbleiben kann man nicht, wenn jeder schon vorher beschlossen hat, was er macht", betonte etwa Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Merkel ist offen für Lockerungen, dringt aber darauf, dass Regionen, in denen es neue Infektionswellen gibt, dann die Verantwortung haben. Sie verstehe die Ungeduld, sehe das Land aber weiter in einer fragilen Lage, sagte sie in der Unions-Fraktion.

Folgende Themen dürften bei der Schalte mit den Ministerpräsidenten auf der Tagesordnung stehen:

Schulen: In dieser Woche sollten "sehr klare Entscheidungen" fallen, "in welcher Folge und in welcher Art und Weise Schule, Kita wieder möglich sind", hatte Merkel nach der letzten Bund-Länder-Konferenz versprochen. Dabei werde ein paralleler Prozess der verschiedenen Altersgruppen angestrebt, zunächst aber mit keiner Gruppe komplett. Nordrhein-Westfalen zog daraufhin sein Konzept zurück, dass alle Grundschüler bereits ab der kommenden Woche tageweise wieder in die Schulen zurückkehren könnten. Inzwischen haben aber mehrere andere Bundesländer eigene Stufenpläne beschlossen - zuletzt am Dienstag Bayern und Hessen. Ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen ist kaum noch realistisch - wobei man das in Sachen Bildung ja gewöhnt ist, da Schulen in Deutschland generell Ländersache sind.

Kitas: Anfang der Woche drohte NRW mit einem Alleingang bei der Kita-Öffnung, sollten Bund und Länder an diesem Mittwoch keinen einheitlichen Kurs finden. Inzwischen sind allerdings schon mehrere Länder NRW zuvor gekommen und haben auch hier eigene Stufenpläne erarbeitet - etwa Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Niedersachsen. Dabei hatte eine Arbeitsgruppe von Ländern, Bund und Experten zuvor gemeinsame Leitlinien und einen Vier-Stufen-Plan für eine schrittweise Öffnung der Kitas entwickelt. Zuerst sollte die Notbetreuung ausgeweitet werden, dann Stück für Stück immer mehr Kinder in die Kita gelassen werden. Einige Länder scheinen sich nun zumindest an dem Plan zu orientieren. So öffnet Mecklenburg-Vorpommern als erstes für die Vorschulkinder.

Gastronomie und Hotellerie: Konkrete Öffnungsschritte für Restaurants und Hotels sollten am Mittwoch eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung stehen. Die Rahmenbedingungen für eine schrittweise Öffnung in der Tourismusbranche sollten erst bei einer späteren Sitzung besprochen werden. Mit dem Vorpreschen der Urlaubsländer Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern könnte das aber obsolet sein. Schon vor Pfingsten sollen viele Angebote für Besucher öffnen - auch für solche aus anderen Bundesländern. Schleswig-Holstein zog am Dienstag nach.



Am Dienstagabend wurde zudem bekannt, dass die Wirtschaftsminister der Länder unter Auflagen und in einem Korridor vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite Der Druck auf Merkel und die anderen Ministerpräsidenten wächst damit enorm, weil sich Hotels und Gaststätten in anderen Regionen nun benachteiligt sehen dürften. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte sein Vorgehen: Die anderen Bundesländer könnten Bayerns Konzept ja als Blaupause nehmen.Am Dienstagabend wurde zudem bekannt, dass die Wirtschaftsminister der Länder unter Auflagen und in einem Korridor vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite kontrollierte Öffnung des Gastgewerbes anstreben.

Ladenöffnung: Offiziell steht die Öffnung größerer Geschäfte noch nicht auf der Tagesordnung der Bund-Länder-Schalte. Es ist aber gut möglich, dass die Ministerpräsidenten auch darüber diskutieren, ob bald bundesweit Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen dürfen. Der Handel dringt darauf, Bayern hat die Öffnung bereits erlaubt - nachdem ein Gericht im Freistaat das gefordert hatte. In anderen Bundesländern hatten Gerichte die Beschränkungen dagegen für rechtens erklärt.

Sport und Freizeit: Die Sportminister sollten für die Schalte ein gemeinsames Konzept für Vereins- und anderen Sport erarbeiten. Doch auch hier haben einige Länder schon vorgelegt. In Niedersachsen sollen Freizeitparks und Freibäder Ende Mai öffnen, Bayern erlaubt bestimmte Einzel-Sportarten wie Tennis, Golf und Segeln. In anderen Ländern waren bestimmte Sportarten dagegen von vornherein erlaubt, wie Segeln mit dem eigenen Boot unter Einhaltung der Kontaktregeln in Berlin und Sachsen. Hier gab es also von vornherein einen Länder-Flickenteppich.

Fußball-Bundesliga: Hier könnte an diesem Mittwoch tatsächlich eine weitreichende Entscheidung anstehen. Möglicherweise dürfen die 1. und 2. Bundesliga noch im Mai wieder loslegen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) jedenfalls befürworteten zuletzt das von der Deutschen Fußball Liga ausgearbeitete Gesundheitskonzept für den Profi-Fußball. Einen Rückschlag könnte allerdings der Eklat um Hertha-BSC-Berlin-Profi Salomon Kalou bedeuten. Er hatte über Facebook ein Video veröffentlicht, bei dem mehrere Profis immer wieder gegen die Vorgaben der DFL verstoßen. Kalou wurde daraufhin von Hertha BSC suspendiert.





Rückfalloption: Die Bundesregierung pocht darauf, dass mögliche Lockerungen bei einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen ganz schnell auch wieder zurückgenommen werden - allerdings wohl nicht für das gesamte Bundesgebiet, sondern lokal. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung pocht Merkel auf eine klare Obergrenze von Neu-Infektionen. Ein Plan des Kanzleramtes sieht demnach vor, dass ein Landkreis zu den harten Beschränkungen zurückkehren muss, wenn innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner zu verzeichnen sind - außer diese Neuinfektionen treten alle an einem Ort, etwa in einem Altenheim auf.