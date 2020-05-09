Samstag,
09.05.2020 - 01:00
3 min
Schullandheim Winterburg „in kritischer Lage“
Die laufenden Kosten können nicht über einen längeren Zeitraum aus Reserven gedeckt werden – weswegen die Schullandheimvereinigung mit Sitz in Mainz nun um Spenden bittet.
Von Petra Jung
Lokalredakteurin Mainz
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