„Schulsport? Schrecklich!“

Ich selbst habe den Sportunterricht geliebt und war in meiner Kindheit und Jugend eine richtige „Sportskanone“. Rollschuh fahren, auf Bäume klettern, Rad fahren, Bälle an die Wand werfen, Gummitwist springen, Räder schlagen, Handstand an der Wand üben, Räuber und Gendarm spielen – uns Nachbarskindern ist immer etwas eingefallen. Ich war so oft wie möglich im Schwimmbad, habe mehrere Sportarten betrieben und kann mir auch heute ein Leben ohne Sport und Bewegung gar nicht vorstellen. Jedes Jahr legen mein Mann und ich das Sportabzeichen ab, wenn wir nicht gerade wegen irgendwelcher Wehwehchen pausieren müssen. Mein ganzes Umfeld macht gerne Sport.