SchUM-Stadt Mainz: Wiege einer leisen jüdischen Reformation

Welterbe-Bewerber multimedial

Von der 44. Sitzung des Unesco-Welterbe-Komitees vom 16. bis 31. Juli werden für die Region folgenreiche Entscheidungen erwartet: Darmstadts Künstlerkolonie Mathildenhöhe und die mittelalterlichen SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz könnten Weltkulturerbe werden.



In einer Serie stellen wir die vier Welterbe-Anwärter nicht nur in der Printausgabe, sondern auch in 360-Grad-Multimedia-Rundgängen mit Drohnenvideos und Audio- und Video-Interviews vor.