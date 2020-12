Schützt die Corona-Impfung vor einer Infektion?

Grippe und Corona

Eine Woche nach seiner Grippe-Impfung hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn laut Medienberichten die ersten Symptome einer Corona-Infektion. Kann eine Grippe-Impfung das Immunsystem so schwächen, dass es anfälliger für Coronaviren ist? „Davon habe ich noch nichts gehört“, antwortet eine Pressesprecherin des RKI auf diese Frage.

Dass die Grippe hingegen die Übertragungsrate von Corona in der Bevölkerung um das 2,5-Fache erhöht hat, haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin und vom Institut Pasteur in Paris herausgefunden. Zudem wurde bereits in Laborstudien nachgewiesen, dass Grippeviren die Anfälligkeit für Corona vergrößern könnten: Grippeviren bewirken eine vermehrte Herstellung von Rezeptoren, die das Coronavirus benötigt, um an menschliche Zellen anzudocken.