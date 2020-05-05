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Dienstag, 05.05.2020 - 02:00
3 min

Schwangere nicht stärker durch Corona gefährdet

Bei der vierten Nachtvorlesung der Mainzer Unimedizin gab's gute Nachrichten für werdende Eltern. Ein Impfstoff noch dieses Jahr hielten die Experten allerdings für ausgeschlossen.

Michael Bermeitinger: Lokalredakteur Mainz
Von Michael Bermeitinger
Lokalredakteur Mainz
"Wir sehen bei Kindern mehr Hausunfälle durch den Bewegungsmangel als schwere Verläufe von Corona", erläutert Fred Zepp (l.) unter anderem Moderator Stefan Schröder. Foto: Justus Hamberger

"Wir sehen bei Kindern mehr Hausunfälle durch den Bewegungsmangel als schwere Verläufe von Corona", erläutert Fred Zepp (l.) unter anderem Moderator Stefan Schröder. Foto: Justus Hamberger

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