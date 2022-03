„Schweden wusste gleich: Corona ist eine langfristige Sache“

Hintergründe über Lockerungen und das Leben in Schweden

Lockerungen in Schweden

Alle nordischen Länder haben inzwischen die Coronabeschränkungen aufgehoben, Schweden am 9. Februar. Dort gab es nie einen Lockdown; inzwischen wird auch nicht mehr dazu aufgerufen, im Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.



In der ersten Phase der Pandemie war die Zahl der Coronatoten in Schweden noch sehr viel höher als in Deutschland; bis Ende September 2020 waren es 580 pro eine Million Einwohner, damals knapp fünfmal so viel wie in Deutschland (113). Heute ist der Unterschied deutlich kleiner: Bislang rund 1760 pro eine Million Einwohner in Schweden gegenüber rund 1505 in Deutschland. In den anderen nordischen Ländern sind die Todeszahlen deutlich niedriger: Dänemark 900, Finnland 490, Norwegen 321.



Leben in zwei Ländern

Eva-Maria Vogt (38) und ihr Ehemann Rainer Gatz (63) leben nach eigenen Angaben in einer „binationalen Patchwork-Fernfamilie“. Sie lebt in Mainz und arbeitet als Juristin für die evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz, er arbeitet als Anästhesist und Intensivmediziner in Ystad (Südschweden). Der gebürtige Sauerländer hat auch die schwedische Staatsbürgerschaft. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn (3); zudem hat Vogt einen neunjährigen Sohn, Gatz hat drei weitere Kinder (24, 13 und 11). Vor einem Jahr hat Vogt für den Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter bei einem Online-Bürgerdialog mit Kanzlerin Angela Merkel teilgenommen.