Schweizer Präsident feiert bei Street Parade

Zürich (dpa) - . Techno-Fans tanzen bei Sonnenschein: Die Street Parade in Zürich hat am Samstag laut den Veranstaltern etwa 920.000 Menschen auf die Straßen gelockt. Unter den Besuchern der jährlichen Veranstaltung, die als größte Techno-Party der Welt gilt, war diesmal erstmals auch der Bundespräsident der Schweiz: Alain Berset würdigte die Street Parade gegenüber dem Sender SRF als größte kulturelle Veranstaltung der Schweiz. „Es ist unglaublich friedlich für einen so großen Anlass und sehr gut organisiert“, lobte der Politiker. „Ich mag die Musik sehr“, sagte Berset, der sich mit einer roten Federboa um den Hals unter die Feiernden mischte.