Schweres Unwetter auf Insel Ischia - mehrere Vermisste

Auf Ischia gelten nach einem schweren Unwetter und Erdrutschen mehrere Menschen als vermisst. (© --/Guardia Costiera/dpa)

Casamicciola (dpa) - - Auf der italienischen Insel Ischia sind nach einem schweren Unwetter und Erdrutschen mehrere Menschen als vermisst gemeldet worden. Die Behörden im nördlichen Küstenort Casamicciola suchten nach 13 Leuten, wie die Carabinieri in Neapel der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmorgen bestätigten. Die Menschen wohnten demnach in Häusern, die von einer Schlammlawine beschädigt wurden.

Mögliche Todesopfer konnten die Präfektur und die Carabinieri in Neapel kurz nach Mittag auf Nachfrage nicht bestätigten. Auf der Insel evakuierten die Behörden unterdessen Menschen aus ihren Wohnungen, wie der Zivilschutz twitterte.

Viele Familien waren laut Medienberichten in ihren Häusern eingeschlossen. Die Behörden wiesen die Menschen in mehreren Kommunen der Insel an, zu Hause zu bleiben. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz, wie ihr Amtssitz in Rom mitteilte. Sie stehe in Kontakt mit den Behörden vor Ort. Ischias Bürgermeister Enzo Ferrandino ordnete bereits am Freitag wegen des angekündigten Unwetters an, Schulen, Parks und Friedhöfe für Samstag zu schließen.