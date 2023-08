Schwimmbad-Profi oder Seepferdchen? Teste dein Bade-Wissen

Region. Ein mutiger Sprung vom 10-Meter-Turm, Schwimmbad-Pommes und am besten noch ein Eis vom Kiosk hinterher, besser kann ein Besuch im Freibad in den Sommerferien gar nicht laufen. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Auch wenn der Freibadbesuch im Sommer sich irgendwie ein bisschen nach Freiheit anfühlt, gibt es ein paar Baderegeln, die wir dann doch beachten sollten. Aber welche sind das eigentlich? Und hättest du gewusst, wie man eine Bahn korrekt schwimmt? Teste mit unserem Bade-Quiz, ob du fit genug bist und es bis zum „Baderegel-Meister“ schaffst. Nimmst du die Herausforderung an?