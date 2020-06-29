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Montag, 29.06.2020 - 15:47
4 min

Schwimmen im Rhein: Todesfalle Badestrand

Nicht nur im Rhein, auch in anderen Flüssen und Seen lauern selbst direkt am Ufer große Gefahren. Die DLRG fürchtet im Corona-Sommer vermehrt Badetote.

Von Torben Schröder
Warnschilder sollen auch geübte Schwimmer vor den gefährlichen Strömungen im Wasser warnen. Foto: Denise Kopyciok

Warnschilder sollen auch geübte Schwimmer vor den gefährlichen Strömungen im Wasser warnen. (Foto: Denise Kopyciok)

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Baderegeln der DLRG
1. Gehe nur zum Baden, wenn Du Dich wohl fühlst. Kühle Dich ab und dusche, bevor Du ins Wasser gehst, und verlasse das Wasser sofort, wenn Du frierst.
2. Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen baden.
3. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch ins Wasser.
4. Rufe nie um Hilfe, wenn Du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen.
5. Überschätze Dich und Deine Kraft nicht.
6. Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren.
7. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf.
8. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle in den Mülleimer.
9. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten Dir keine Sicherheit im Wasser.
10. Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist.
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