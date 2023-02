Sean Penn: Sorge um Selenskyj begleitet mich jeden Tag

Berlin (dpa) - . Seit seiner Arbeit an dem Dokumentarfilm „Superpower“ begleitet der Hollywoodstar Sean Penn nach eigenen Worten täglich die Sorge um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. „Natürlich ist das ein sehr persönlicher Film geworden“, sagte der 62-Jährige am Samstag in Berlin. „Anfangs war ja eins ganz klar: Ab dem 24. Februar war der Präsident mit seiner Familie das Hauptziel der Angriffe. Und das war natürlich eine Sache, die uns große Sorgen machte.“