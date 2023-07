Sebastian Bezzel wird Gaststar bei „München Mord“

In dem Fall mit dem Arbeitstitel „Nix für Angsthasen“ spielt Bezzel einen Bürger, der in der Presse einst als Held des Alltags gefeiert wurde: Matthias Hämmerle hatte einen Überfall auf einen Kioskbesitzer mit seinem beherzten Eingreifen verhindert. Ein anderer, der mit ihm den Täter dingfest gemacht hatte, wurde gerade tot aufgefunden, kurz nach der Haftentlassung des Täters. Und nun, so schlussfolgert Hämmerle, sei er an der Reihe. Deshalb gibt er sich als falscher Polizist aus.