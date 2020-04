Sechs Corona-Infizierte mehr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Die Zahl der mit dem Coronavirus im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms infizierten Personen hat sich in den vergangenen 24 Stunden um sechs erhöht. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne.

Insgesamt 136 Bürger, zwei mehr als gestern, sind nach ihrer Infektion wieder gesund und konnten aus der Quarantäne entlassen werden (74 aus dem Landkreis Alzey-Worms und 62 aus der Stadt Worms). Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mit aufgeführt.

Stand 16. April 2020, 16 Uhr, liegen dem Gesundheitsamt 300 schriftliche Bestätigungen infizierter Personen vor: In Worms sind 143 Menschen infiziert, in Alzey 25, in der Verbandsgemeinde Alzey-Land 25, in der Verbandsgemeinde Wörrstadt 31, in der Verbandsgemeinde Wöllstein fünf, in der Verbandsgemeinde Monsheim 15, in der Verbandsgemeinde Wonnegau 42 und in der Verbandsgemeinde Eich 14.

Zehn Personen aus dem Landkreis und drei Personen aus der Stadt Worms befinden sich derzeit in Krankenhäusern. Insgesamt sind aus Worms sechs Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms drei Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.