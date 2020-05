Sechs neue Corona-Fälle in Darmstadt-Dieburg

Jetzt teilen:

DARMSTADT-DIEBURG - Die 400er-Marke ist nun überschritten: Mit sechs neuen Infizierten sind im Landkreis nun insgesamt 405 Corona-Fälle bekannt. Davon sind 342 Menschen wieder genesen und - unverändert - 17 Menschen in Darmstadt-Dieburg an oder mit dem Virus gestorben. In der vergangenen Woche gab es insgesamt 21 Neuinfektionen im Landkreis. Der Wert, der entscheidend für einen weiteren Lockdown ist, liegt dabei weiter im grünen Bereich: Pro 100 000 Einwohner gab es in der letzten Woche sieben Fälle. Wenn diese Zahl auf 50 steigt, so hatten sich Bund und Länder geeinigt, drohen wieder Einschränkungen.