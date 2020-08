Sechs neue Corona-Fälle in Mainz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz (slo). Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen hat am Freitagmittag sechs neue Corona-Fälle für das Stadtgebiet Mainz gemeldet - darunter ein Reiserückkehrer. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten in Mainz auf 46. Die Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegen bei 20 - wenn man die Reiserückkehrer herausrechnet, bei 16. Für den Landkreis Mainz-Bingen wurden am Freitag zwei neue Fälle gemeldet, davon ein Reiserückkehrer. Aktuell sind im Kreis somit 19 Menschen infiziert. Der Wert für die Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei sechs.