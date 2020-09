Sechs neue Corona-Fälle

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Zwei neue Fälle im Kreis (Stadt Alzey und VG Eich) sowie vier in Worms: Die Zahl der mit Corona Infizierten ist seit Donnerstag um sechs Fälle auf 660 gestiegen. Im Kreis handelt es sich in einem Fall um einen Reiserückkehrer mit dort bekanntem Kontakt zu einem Infizierten. Bei der zweiten Person ist der Infektionsherd noch unbekannt. Die vier Fälle in Worms hatten Kontakt zu positiv Getesteten. Laut Gesundheitsamt handelt es sich bei einem der positiv Getesteten um ein Kind, das die erste Klasse der Dalbergschule in Worms besucht. 18 Schüler und zwei Lehrer wurden unter Quarantäne gestellt und abgestrichen.