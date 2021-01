Sechs weitere Corona-Tote im Landkreis Bad Kreuznach

Das Coronavirus (Animation) hat im Kreis Bad Kreuznach weitere Todesopfer gefordert. (Foto: Romolo Tavani - stock.adobe)

BAD KREUZNACH - Eine traurige Nachricht am Montag: Sechs weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen sind gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf 41. Hierbei handelt es sich laut Kreisverwaltung um zwei 84-jährige Frauen, eine 87-Jährige und eine 90-Jährige sowie einen 81-jährigen und einen 82-jährigen Mann.

Die Zahl der infizierten Personen ist seit Sonntag um 25 gestiegen und liegt bei insgesamt 2878. In der Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher insgesamt 1868 (+53) aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie die verstorbenen Menschen. Aktuell stehen somit 969 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes. 34 werden im Krankenhaus stationär behandelt. Die Zahl der Neufälle im Landkreis innerhalb der vergangenen sieben Tage beläuft sich auf 262. Der Inzidenzwert – Neufälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage – liegt bei 166,4. Damit hat der Kreis Bad Kreuznach einen Spitzenwert im Land inne. Nur der Rhein-Pfalz-Kreis (167,4) und die Stadt Speyer (236,5) sind stärker betroffen. Für den Nachbarlandkreis Mainz-Bingen vermeldet das Gesundheitsministerium am Montag einen Inzidenzwert von 116,7. Hier sind insgesamt 96 Menschen an dem Virus gestorben.

Die aktuellen Fälle in den einzelnen Gebietskörperschaften: Stadt Bad Kreuznach (452), Verbandsgemeinde Rüdesheim (133), Verbandsgemeinde Nahe-Glan (172), Verbandsgemeinde Bad Kreuznach (61), Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg (82), Verbandsgemeinde Kirner-Land (69).