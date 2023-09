Sechsjähriger nahe Bolzplatz getötet: Polizei sucht Tatwaffe

Es bestehe der Verdacht des Totschlags, Details könne man aber noch nicht nennen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dazu der Deutschen Presse-Agentur. Der Junge war am Donnerstagabend in der Nähe eines Bolzplatzes von Feuerwehrleuten mit „massiven Verletzungen am Oberkörper“ in einem Gebüsch liegend gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Zuvor hatte der Radiosender „Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern“ berichtet.