Sechsjähriger stürzt aus Fenster in die Tiefe und stirbt

Hamburg (dpa) - . Ein sechs Jahre alter Junge ist am Samstagabend aus dem Fenster eines Wohnhauses in Hamburg-Harburg acht Meter in die Tiefe gefallen und ums Leben gekommen. Ein Notarzt versuchte, das Kind zu retten, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Der Junge starb eine Stunde nach dem Fenstersturz aus dem dritten Stock in einem Rettungswagen. Die Kriminalpolizei ermittelt, geht jedoch von einem tragischen Unfall ohne Fremdeinwirkung aus.