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Samstag, 13.06.2020 - 02:30
3 min

Secondhand bleibt erste Wahl

Auch in der Corona-Krise verzeichnen Läden in Rimbach und Mörlenbach großen Zulauf. Ein langes Stöbern und Wühlen soll vermieden werden.

Von Meike Paul
Den Laden „Trio Secondhand für Kids“ von Angelika Ferschke in Rimbach dürfen derzeit nur zwei Kunden betreten. Foto: Ferschke

Den Laden „Trio Secondhand für Kids“ von Angelika Ferschke in Rimbach dürfen derzeit nur zwei Kunden betreten. (Foto: Ferschke)

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