Seeheim-Jugenheim nutzt Luca-App

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SEEHEIM-JUGENHEIM - (red). Beim Besuch des kommunalen Bürgerbüros kann nun die Luca-App genutzt werden. Bislang wurden die Kontaktdaten, die registriert werden müssen, um eine möglichst lückenlose Nachverfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten, ausschließlich in Papierform erfasst. „An jedem Tag kommt so ein kleiner Stapel zusammen, den wir vier Wochen lang aufheben müssen“, erklärt der Leiter des Bürgerbüros Ralf Sturm.

Die kostenlose App wurde von der culture4life GmbH entwickelt, zu der unter anderem Kulturschaffende wie die Fantastischen Vier gehören. Das System ist einfach: Einmal registriert, kann man sich bei privaten Besuchen genauso wie etwa bei Behördenterminen, Einkäufen oder Veranstaltungen über einen QR-Code „ein- und auschecken“. Im Falle eines Infektionsgeschehens lässt sich so leicht nachverfolgen, wer sich wann am selben Ort aufgehalten hat: ein großer Vorteil für die Gesundheitsämter, die hessenweit gerade nach und nach direkt an das System angebunden werden wie bereits das Gesundheitsamt im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

„Wir bieten bei der Registrierung, ob über die App oder über den Schlüsselanhänger, gerne unsere Hilfe an“, so Bürgermeister Alexander Kreissl. Alle Gebäude und Liegenschaften der Gemeindeverwaltung sollen schrittweise mit QR-Codes zum Einchecken versehen werden. Für Fragen steht das Bürgerbüro unter 06257-99 03 02 und E-Mail ralf.sturm@seeheim-jugenheim.de zur Verfügung.