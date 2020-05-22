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Freitag, 22.05.2020 - 03:00
3 min

Seeheim-Jugenheimer Repair-Café bietet Hilfe aus der Ferne

Das Seeheim-Jugenheimer Repair-Café bietet an, defekte Geräte kontaktlos zur Reparatur abzugeben. Wer selbst Hand anlegen möchte, wird per Telefon dirigiert.

Von Miriam Gartlgruber
In einer Werkzeughütte hat Holger Thiesing nun die kontaktlose Annahmestelle des Repair Cafés in Seeheim-Jugenheim eingerichtet. Hier kann nach Absprache auch Größeres eingestellt und Kleineres in der lilafarbenen Box abgelegt werden. Foto: Dirk Zengel

In einer Werkzeughütte hat Holger Thiesing nun die kontaktlose Annahmestelle des Repair Cafés in Seeheim-Jugenheim eingerichtet. Hier kann nach Absprache auch Größeres eingestellt und Kleineres in der lilafarbenen Box abgelegt werden. Foto: Dirk Zengel

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