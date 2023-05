Segelflugzeug in Wetzlar abgestürzt: Toter und Verletzte

Wetzlar (dpa) - . Beim Absturz eines Segelflugzeugs in Wetzlar ist der Pilot ums Leben gekommen. Eine Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtete. Der Flieger habe Augenzeugenberichten zufolge am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ein Haus touchiert und sei dann auf ein Auto gestürzt.