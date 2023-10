Sein größter Erfolg war „Friends“: Matthew Perry gestorben

Es gebe bei Perrys Tod keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete die „New York Times“ und bezog sich dabei auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles. Die Todesursache werde wahrscheinlich erst in einiger Zeit geklärt werden können. Perry sei am Samstag in seinem Haus in Los Angeles tot in einem Whirlpool gefunden worden, meldeten zuvor etwa das Promi-Portal „TMZ“ und die „Los Angeles Times“ unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen aus Justizkreisen.