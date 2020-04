Seit Freitag keine Neu-Infektionen

Jetzt teilen:

BAD KREUZNACH - (hg). Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist – Stand Mittwoch, 29. April, 14.30 Uhr – den fünften Tag in Folge nicht angestiegen und liegt somit weiterhin bei 186. Seit dem vergangenen Freitag kam kein neuer Fall hinzu. Sieben Personen befinden sich noch in stationärer Behandlung, zwei weniger als noch am Vortag. In der Gesamtzahl von 186 registrierten Fällen enthalten sind auch die bisher insgesamt 98 nach ihrer Genesung aus der Quarantäne entlassenen Personen, das sind vier mehr als noch am Dienstag, sowie die drei verstorbenen Personen. Aktuell stehen damit noch 85 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamts.