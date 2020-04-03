Freitag,
03.04.2020 - 03:00
2 min
Selbst ist der Gärtnerei-Kunde in Fränkisch-Crumbach
In Fränkisch-Crumbach funktioniert in Corona-Zeiten ein Blumenkauf auch mal ohne Personal. Das Geld wird in einen Kasten geworfen.
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