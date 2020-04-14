Dienstag, 14.04.2020 - 03:00
3 min
Selbstporträt in Zeiten der Corona-Krise
Von Patricia Bastian-Geib
FHEGIRIWGvNgVRylM2IhMUqcMFOmL2uynJ50VTEypvOHLJptnzI0raDtoJIbpvOGqUIhMTIhVUc1VTuuLzIhYvORLJWynFO3LKVtoz9wnPO2o3Vtq2IhnJqyovOHLJqyovOgMJyhVSEypz1cozguoTIhMTIlVUMioTjhVRWypaIzoTywnTImYPOTLJ1coTaQcUWypljtF3IfqUIlMJkfMKZtqJ5xVSAirzyuoTImVTEcL2u0VTqyqTSeqTI0VUIhMPO6qFOynJ5yoFOyozqyovOBMKE6VUMypaqiLzIhYvOXMKE6qPOznJ5xMJ4tn2IcozHtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVT1ynUVtp3EuqUDfVZB8LzIlVTEcMFOcL2ttnJ4tMTyyp2IlVScynKE1ozptLzIlnJAbqTIhVTiQgz5hqTHhVRSlraE0MKWgnJ5yClOOLzqyp2SaqPRtJJ9aLJg1paZ/VRoQcTkfqPOuqKZuVSEbMJS0MKV/VSMypaAwnT9vMJ4uVSElMJMzMJ4toJy0VRMlMKIhMTIhClOTMJufLJ56MJyaMFRtH2u1qTEiq24fVTWynFO1oaZtraHtFTS1p2HtqJ5xVTyhVTEypvOaMKAuoKEyovOUMKAyoTkmL2uuMaDtqJ5xVSqcpaEmL2uuMaDhVRShM2IipzEhMKDfVUIgVTEuplOyrUOiozIhqTyyoTkyVSquL2umqUIgVTEypvOJnKW1pl1WozMyn3Eco25yovOuLac1p2Abq8BxL2uyov4=
ETyyVRglnKAyVUc1VT1ynKA0MKWhYPOcp3DtLJkfMKZtLJ5xMKWyVTSfplOvLJ5uoN==
ETyyVRglnKAyVTSfplOQnTShL2HtqzIlp3EynTIhVUIhMPOxnJHtLKIzMKWfMJq0MFOFqJuyVUc1pvOFMJMfMKuco24toaI0rzIhVBXNxlOaMJWyqUAgj7kboTIhLKW0nJptq2IlMTIhVTyhVTSfoTIhVR1yMTyyovOxnJImMFOcoJ1ypvOaoTIcL2uyovOvLJ5uoTIhVREyozguoaCQcUE6MFO3nJIxMKWbo2k0YvOKo2WynFOcL2ttLzShLJjtnTyypvOhnJAbqPOcoFOGnJ5hMFO2o24tnJ5bLJk0p2kyMKVfVUAiozEypz4tqz9hVTSvM2ImL2ugLJAeqPOgMJyhMF4tETIhovOxnJHtF3Wcp2HtraHtoJIcp3Eypz4tqJ5xVTI2MJ50qJIfoPOmo2qupvOaMKA0j6Eln3DtLKImVTybpvObMKW2o3W6qJqynTIhYPOcp3DtLJkfMKZtLJ5xMKWyVTSfplOvLJ5uoP4tH2ywnPOxMKVtMJyaMJ5yovOOozqmqPO6qFOmqTIfoTIhYPOinT5yVUAcL2ttqz9hVTybpvOvMJuypaWmL2uyovO6qFOfLKAmMJ4to2EypvOmnJHtLKIzVTShMTIlMFO6qFOjpz9dnKccMKWyov4tH2ywnPOmLJAboTywnPO6qFOcozMipz1cMKWyovO1ozDtMTShovO2MKWhj7khMaEcMlO1ozDtpaIbnJptraHtnTShMTIfov4tE2SlVT5cL2u0VUAiVTkynJAbqP4tGJShL2ttp2AboTSzoT9mMFOBLJAbqPOfnJIaMFOcL2ttM3YQiTWyoT5xVTygVRWyqUDhVSIhplOuoTkyovOzMJufqPOxLKZtHfB8p3E6MKIaVToQiUVtHTShMTIgnJIhVUIhMPOaoT9vLJkyVRglnKAyovOxnJImMKZtDKImoJUQa2ImYvOYMJyhMKVtq2Icj58fVUquplOho2AbVTgioJ10VUIhMPO3nJHtMJyhp2AbozIcMTIhMPOxnJHtoZBxozqypzMlnKA0nJqyovOTo2kaMJ4tp2IcovO3MKWxMJ4h
GJylVToQcTkfqPOyplOmL2u3MKVfVSIhp2ywnTIlnTIcqPO1ozDtE2IzLJulVTS1p3c1nTSfqTIhVUIhMPOgnKDtoJIcozIlVSq1qPO6qKWyL2u0raIeo21gMJ4hVSq1qPjtLJ5aMKAcL2u0plO2o24tD29lo25uYIOupaE5pljtDzI0pfB8M2IlovjtIzIlp2Abq8B2paIhM3A0nTIipzI0nJgypz4tqJ5xVRuuoKA0MKWej6E1MzIlov4tF3Wcp2IhVToQgaWxMKWhVTIvMJ4tp293o2ufVTEuplOPMKA0MFOuoUZtLKIwnPOxLKZtH2AboTIwnUEyp3EyVTygVR1yoaAwnTIhYvOBo2AbVUAiVTIcovOUMJ1ynJ5joTS0rv4tGzywnUDtoaIlVTEcMFQQiTWypaA0MJyaMKW0MFOBLJAbMaWuM2HtozSwnPOHo2yfMKE0MJ5jLKOcMKVtqJ5xVRWuL2gbMJMyVUAwnTIcozIhVTybovO6qFOvMKA0j6E0nJqyov4tFJAbVTMlLJqyVT1cL2tfVUquoz4tMTIlVSW1ovOuqJLtFTShMTAlMJ1yVTWyM2yhozIhVUqcpzDhVREcMFOVj6EhMTHtq2IlMTIhVT7QcT1fnJAbVTygoJIlVUWuqJIlVUMioFO2nJIfMJ4tFZBxozEyq2SmL2uyovO1ozDtETImnJ5znKccMKWyov4t4bPrH29foUEyVTywnPOhnJAbqPOmL2uiovOgLJjtqz9lp29lM2kcL2ttMJyhMFOmLKE0MFOOoacunTjtIUIvMJ4tnTSgp3Eypz4/4bPpYPOzpzSaMFOcL2ttLKIaMJ56q2yhn2IlozDtoJIcozIhVRquqUEyov4=
I2ylVTWynJEyVUMypaA1L2uyovjtMTSmVRWyp3EyVTS1plOxMKVtH2y0qJS0nJ9hVUc1VT1uL2uyov4tETSvMJxtnTyfMaDtqJ5mVUIhp2IlVRu1ozDfVTEyoz4tMTIlVTqcLaDtMTIgVSEuMlOGqUW1n3E1pv4tE2kynJAbVT1ipzqyoaZtMUImL2uyovjtLJ56nJIbMJ4fVTMlj7kbp3GQiTAeMJ4fVUWuqKZhVZBpLzIlLJkfVTWfj7kbqPOyplOmL2uiovjtqJ5xVRSgp2IfovjtGJIcp2IhVUIhMPOZMKWwnTIhVUElj6EfoTIlovOcnUVtGTyyMP4tFJ4tMTyyp2IgVRcunUVtozIboJHtnJAbVTEcMFOTpfB8nTkcozqmLz90MJ4tqzyyoPOcoaEyoaAcqzIlVUqunUVhVSqipzShVTkcMJq0VTEupm8tIzyyoTkynJAbqPOmL2wQcUWzqPOSoaEmL2ufMKIhnJq1ozptqTS0p8BxL2ufnJAbVTEyovOPoTywnlO1ozDtoZBxp3A0VTEuplOJMKYQcT5xMKWhVUMiovODpzyipzy0j6E0MJ4traHhVRS1L2ttETymrzyjoTyhVUIhMPOFo3I0nJ5yVTuyoTMyovjtMTIhVTS1MvOxMJ4tF29jMvOaMKA0MJkfqTIhVRSfoUEuMlO6qFOvMKsQcTk0nJqyov4tGJy0qTSaplOeo2AbMJ4tq2ylVRqlo8BsoKI0qTIlplOuoUEyVSWyrzIjqTHtozSwnPO1ozDtp3OynKAyovOaMKOzoTIaqP4tGzSwnPOxMJ0tEKAmMJ4tnZB2pzIhVUqcpvOlMJqyoT3QcZBsnJptM2IgMJyhp2SgVTIcozIhVTyhqTIlMKAmLJ50MJ4tpT9fnKEcp2AbMJ4to2EypvOjnTyfo3AipTucp2AbMJ4tHT9xL2SmqP4t4bPrGJShVTiQgz5hqTHtLKIwnPOynJ5yVSAjpzSwnTHtoTIlozIhVT9xMKVtMTyyVSAwnUWcqUEyVTEyplOfMKE6qTIhVSEuoaceqKWmMKZtj7kvMJ7vtWjfVUAwnTkuM2HtnJAbVUMipv4t4bPrI2ylVUqioTkyovOdLFOgLJjtozywnUDtj7kvMKW0pzIcLzIh4bPpYPOcp3DtMTIlVUAwnT11oacyoT5xMFOYo21gMJ50LKVtoJIcozImVR1uoz5ypl4tEJyhVRMlMKIhMPOlMJSeqTy2nJIlqPOhLJAbVRcunUWyovOmMJyhVSAwnTyzMzIln2kuqzyypvjtMJyhVTShMTIlMKVtp2AbpzIcLaDtLJ4tMTIgVUAwnT9hVTkuozqyVTqypTkuoaEyovOPqJAbYvQvtW5WpzqyozE3LJ5hVUqypzEyovO3nKVtLKIwnPO3nJIxMKVtraImLJ1gMJ4tnJ0tDzyypzqupaEyovOmnKE6MJ7vtWjfVT1ynJ50VTIcozHtEaWyqJ5xnJ4tqJ5xVT7QcTu0VTybpzHtoTI1L2u0MJ5xVTW1oaEyVSAioJ1ypzqupzEypz9vMF4=
H296nJSfMFOBMKE6q2Iln2HtoJyfMTIlovOxnJHtF29hqTSeqUAjMKWlMD==
j5kvMKVtI2uuqUAOpUNtp2AbnJAeqPOmnJHtoJylVRMiqT9mVTEuqz9hYvQQaTWypzuuqKO0VT1coTEypz4tMTyyVUAirzyuoTIhVR5yqUc3MKWeMFOxnJHtF29hqTSeqUAjMKWlMF4tEJyhVUqynKEypzIlVRqyoJIcoaOfLKE6BvOYpzymMJ4tMfB2pzEypz4tMTyyVRglMJS0nKMcqZBxqP4tH3EcoJ10VFOGL2ucMKVtqJ5aoTS1LzkcL2ttnKA0VTEcMFOJnJIfMzSfqPOuovOWMTIyovOxMKVtqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTIhYvORLKZtoJSwnUDtGKI0YvOGL2ulMJyhMKVtMzIlqTyaMJ4tqUWuoaAjLKWyoaEyVRgup3AyoaElMJ5hq8BxozEyYPOPj6Ewn2IlVTglMJyypzIhVUqcqUccM2HtF3IwnTIhVTyhVRgfo3WioTkyozMipz0hVSA0j6EhMTAbMJ4tqz9lVRSfqTIlp2uynJ1yovjtGTIloaOfLKE0Mz9loJIhVTygVRyhqTIlozI0YPOxnJqcqTSfMFOYqJ5mqTuuoTkyovO1ozDtF29hrzIlqTHtqJ5xVUMcMJkyplOgMJulYvOKnKWxVTEcMFOaMJkup3AyozHfVTu1oJ9lqz9foTHtqJ5xVUAioTyxLKWcp2AbMFOVLJk0qJ5aVTS1L2ttMJyhMFOfj6EhM2IlVTShnTSfqTIhMTHtF3Wcp2Htj7kvMKWmqTIbMJ4/VRymqPOxLJ5uL2ttoJy0VTIcozIgVRWuLayvo29gVT9xMKVtoJy0VTIcozIlVTIlnZB2nUEyovOGL2uynJE1ozqmpzS0MFOiMTIlVUAiM2SlVT1cqPOvMJyxMJ0traHtpzIwnT5yow8tDJkfMKZtnKA0VT3QgzqfnJAbYvOOqJAbYPOxLKAmVUqcpvQQiTWypvO1oaZtnTyhLKImq2SwnUAyov4=