Seltenes T. rex-Skelett für Millionensumme versteigert

Zürich (dpa) - . In Zürich ist ein riesiges Dinosaurier-Skelett versteigert worden. Der erfolgreiche Bieter zahlte 5,5 Millionen Franken (5,6 Millionen Euro) dafür, wie der Sprecher des Auktionshauses Koller am Dienstag mitteilte. Darin enthalten ist die Kommission für das Auktionshaus. „Das Skelett bleibt in Europa“, sagte der Sprecher. Nähere Angaben zum Käufer machte er zunächst nicht.