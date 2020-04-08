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Mittwoch, 08.04.2020 - 01:45
3 min

Seniorenheime in Rheinhessen trotzen der Corona-Krise

Einrichtungen wollen ihren Bewohnern auch in schwierigen Zeiten einen abwechslungsreichen Alltag bieten. So gibt es im Oppenheimer Altenzentrum einen eigenen Fernsehkanal.

Von Helena Walheim
Trompeter Joachim Lösch und Akkordeonspieler Thomas Humm spielten im Garten des Seniorenzentrums St. Alban in Bodenheim und unterhielten die älteren Menschen, die die Musik vom geöffneten Fenster aus hören konnten. Foto: hbz/Stefan Sämmer

Trompeter Joachim Lösch und Akkordeonspieler Thomas Humm spielten im Garten des Seniorenzentrums St. Alban in Bodenheim und unterhielten die älteren Menschen, die die Musik vom geöffneten Fenster aus hören konnten. (Foto: hbz/Stefan Sämmer)

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