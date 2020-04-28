Serie "Kunstpause": Entertainer Roman und Heiko Lochmann

Als Youtuber "Die Lochis" aus Leeheim wurden sie bekannt. Mittlerweile leben die Brüder Lochmann in Darmstadt und tüfteln am Neustart nach der Teenie-Karriere.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 28.04.2020 um 00:00 Uhr publiziert.