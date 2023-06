Sex-Skandal um Till Lindemann – was ist bekannt?

Welche Rolle spielt die „Casting-Direktorin“ Alena Makeeva?

Ein Name taucht im Zusammenhang mit der Affäre immer wieder auf: Alena Makeeva, eine russische Schauspielerin, die sich selbst als Rammsteins „Casting-Direktorin“ bezeichnet. Sie sei, so die Aussage eines Musikindustrie-Mitarbeiters gegenüber der „Welt“, „besessen“ von Lindemann, und verschaffe sich seine Aufmerksamkeit, in dem sie ihm junge Frauen zuführe. In Internetforen, berichtet Shelby Lynn, habe sich herumgesprochen, dass man über Makeeva Zugang zu Band-Partys kriegen könne. Makeeva soll sich demnach Fotos der Fans schicken lassen, ihnen Dress-Code-Regeln geben und sie in eine private Whats-App-Gruppe einladen, damit sie in die „Row Zero“ kommen. Dort würden die Frauen dann von Konzertmitarbeitern gefilmt. Menschen aus dem Umfeld der Band äußerten gegenüber der „Welt“ die Vermutung, dass Lindemann sich die Aufnahmen ansehe um zu entscheiden, wer auf die Partys kommen darf.