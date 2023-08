Sexueller Missbrauch im Pflegeheim: Mindestens 14 Opfer

In einem Pflegeheim im nordrhein-westfälischen Ennepetal ist es zu sexuellen Übergriffen an demenzkranken Menschen gekommen.

In einem Pflegeheim in Ennepetal kommt es zu zahlreichen sexuellen Übergriffen an demenzkranken Menschen. Patientenschützer fordern eine Kultur des Hinschauens.