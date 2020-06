SG Weiterstadt erhöht die Beiträge

Jetzt teilen:

WEITERSTADT - „130 000 Euro sind weg“, sagt Michael Gießelbach. Der Vorsitzende der Sportgemeinde Weiterstadt (SGW) blickt auf die bisherigen Folgen der Pandemie für Weiterstadts größten Sportverein.

Kurse, Camps, Turniere und Feste fielen aus. Auf der anderen Seite habe der Verein auch 30 000 bis 40 000 Euro weniger Ausgaben gehabt, rechnet der Vorsitzende gegen. Und viele Mitglieder haben darauf verzichtet, sich schon erfolgte Buchungen zurückzahlen zu lassen. Einen weiteren Ausgleich schaffen Hilfen des Landes (30 000 Euro) und der Stadt Weiterstadt (10 000 Euro), bilanziert Michael Gießelbach, sodass die 130 000 Euro Umsatzverlust bislang 40 000 bis 50 000 Euro Minus bedeuten. „Da müssen wir gucken, wie wir die Kurve kriegen“, sagt Gießelbach.

Am Sonntag war die als Delegiertenversammlung stattfindende Jahreshauptversammlung der SG Weiterstadt im großen Saal des Bürgerzentrums Weiterstadt. Die rund 80 Teilnehmer konnten dort mit ausreichend Abstand sitzen. Die Coronavirus-Folgen waren aber nicht das Hauptthema. „Was uns 2019 extrem bewegt hat, war die Finanzsituation“, erklärt Gießelbach. Obwohl die SGW-Haushalte der vergangenen Jahre stets ausgeglichen waren, ist der Verein in eine Schieflage geraten. „2019 mussten wir erstmals einen Kredit aufnehmen, um den laufenden Betrieb zu finanzieren“, schilderte der Vorsitzende den Delegierten. Und Sanierungsarbeiten waren oft aufgeschoben worden. „Da hat sich viel an Sanierungsstau ergeben.“

Woraufhin sich der Vorstand 2019 umgeschaut habe, wie andere Vereine haushalten. Ein Ergebnis war, dass man auch Anträge auf Sportförderung stellen werde. Und so hatte die SGW beispielsweise bei der Stadt Weiterstadt einen – von den städtischen Förderrichtlinien abweichenden – 300 000- Euro-Zuschuss für die Gebäudesanierung beantragt. Der Magistrat hatte dem „in Anbetracht der gesellschaftlichen und sozialen Bedeutung der SGW“ zugestimmt, ebenso das Stadtparlament Anfang März.

Aber auch die Mitglieder werden beteiligt: Am Sonntag beschlossen die Delegierten fast einstimmig die vom Gesamtvorstand im Februar vorgeschlagenen Beitragserhöhungen. Somit wird ab 1. Juli beispielsweise der Familienbeitrag von 28 auf 37 Euro pro Monat steigen, der für einen Erwachsenen von 14 auf 16 Euro und der für Jugendliche von 9,50 auf 11,50 Euro. Dazu kommt ein Abteilungsbeitrag in Höhe von je einem Euro für Mitglieder, die mehr als das Angebot einer Abteilung nutzen.

Zum Ausbau des Sportkindergartens um 25 weitere Betreuungsplätze konnte Michael Gießelbach mitteilen, dass der Anbau voraussichtlich im Herbst in Betrieb gehen wird.