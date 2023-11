Shoppen mit Teenagern - das kostet ...

Vorneweg das Shoppen in Zahlen: 37 Prozent der 16- bis 19-Jährigen geben 50 bis 200 Euro pro Monat aus, zehn Prozent sogar zwischen 200 und 500 Euro. Das kam bei einer Marktforschung heraus, für die 1000 Teenager in ganz Deutschland befragt wurden. Die Ergebnisse stehen im „Teengeist-Report“. Es geht also um eine ganze Menge Geld. Und das geben die Jugendlichen demnach genauso gerne in einem Laden wie in Online-Shops aus, denn seit Corona hat das Online-Shopping bei vielen zugenommen.