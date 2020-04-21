Dienstag,
21.04.2020 - 02:00
3 min
Sie fährt den Bus durch die Krise
Es sind Helden des Alltags, die den Ausnahmezustand erträglich machen, den uns die Corona-Pandemie beschert. So wie Busfahrerin Michaela Fardella
Von Lena Witte
Reporterin Rheinhessen
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