Sieben neue Corona-Fälle in Mainz

MAINZ - (slo). Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen hat am Mittwochvormittag sieben neue Corona-Fälle für die Stadt Mainz gemeldet. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell 72 Personen infiziert. Die Zahl der Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner liegt bei 25, ohne Reiserückkehrer bei 24. Insgesamt sind in Mainz bisher 1042 Menschen positiv getestet worden, davon gelten 941 als wieder genesen. Im Kreis Mainz-Bingen wurden am Mittwoch zehn Neuinfektionen gemeldet, davon zwei Reiserückkehrer. Insgesamt sind im Kreis derzeit 31 Personen infiziert. 612 Menschen wurden bisher positiv getestet, 555 gelten als genesen. Im Kreis Mainz-Bingen liegt die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen bei zwölf, ohne Reiserückkehrer bei acht.