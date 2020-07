Sieben neue Fälle seit Freitag

Jetzt teilen:

MAINZ - (mhz). In der Stadt Mainz gibt es insgesamt 702 gemeldete Corona-Fälle. 656 Menschen gelten als wieder genesen. Am Freitag hatte das Land noch 695 Fälle gemeldet. Am Samstag war die Zahl bereits auf 698 angestiegen. Die Zahl der Todesopfer bleibt mit 27 konstant.

Im Kreis Mainz-Bingen sind seit Freitag drei neue Fälle gemeldet worden. Dort sind bislang somit insgesamt 442 bestätigte Corona-Fälle zu verzeichnen. Davon gelten 409 Menschen als inzwischen wieder genesen.

Das Land Rheinland-Pfalz informiert auf seiner Internetseite corona.rlp.de zu aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen in Sachen Corona-Pandemie.