Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Taunus-Kreis bei 50

Main-Taunus (ah). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen lag am Donnerstag im Main-Taunus-Kreis genau auf dem viel diskutierten Grenzwert von 50. Gegenüber dem Vortag ist der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen angibt, damit um zwei gestiegen. Es wurden 29 Neuinfektionen gemeldet. Es gab aber glücklicherweise keine weiteren Todesfälle.

In Hochheim kamen drei Neuinfektionen hinzu, zwölf Infektionen sind derzeit bekannt. Flörsheim verzeichnet keine Neuinfektion, die Gesamtzahl liegt bei 23. Auch in Eppstein gab es keine Neuinfektion, hier sind zurzeit sieben Infizierte gemeldet. In Hofheim hingegen ging die Zahl der Infizierten um zehn auf 48 hoch.

Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Taunus-Kreis mit einem Wert von nur sieben hat Eppstein. Hochheim liegt bei 28, Flörsheim bei 55 und Hofheim bei 63. Den höchsten Wert verzeichnete am Donnerstag Schwalbach mit 98.

In den Main-Taunus-Kliniken, zu denen die Krankenhäuser in Bad Soden und Hofheim gehören, liegen zehn Patienten mit bestätigter Covid-19-Infektion, davon werden vier beatmet, so der Main-Taunus-Kreis am Donnerstag.