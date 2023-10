„Sinnvolles Stück Demokratie“ - Bettina Böttingers Abschied

Köln (dpa) - . Nach 17 Jahren hat Bettina Böttinger am Freitagabend zum letzten Mal den „Kölner Treff“ im WDR moderiert. „Was wir hier gemacht haben, hat natürlich auch großen Spaß gemacht. Aber ich finde, irgendwo war es auch ein sinnvolles Stück Demokratie“, sagte die 67-Jährige zum Ende ihrer letzten Ausgabe am Freitagabend, die nach Angaben des WDR allein in Nordrhein-Westfalen 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm lockte (19,1 Prozent Marktanteil in NRW).